Terrorismus : Terrormiliz IS bekennt sich zu Messer-Angriff in Marseille

erstellt am 01.Okt.2017 | 23:49 Uhr

Die Terrormiliz IS hat den tödlichen Messer-Angriff in Marseille für sich beansprucht. Der Täter sei «Soldat» des IS, zitierte die auf die Auswertung dschihadistischer Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group das IS-Sprachrohr Amak. Der Angreifer hatte Stunden zuvor zwei Frauen erstochen, bevor er von Soldaten erschossen wurde. «Diese Tat könnte terroristischer Natur sein, aber derzeit können wir das nicht bestätigen», sagte der französische Innenminister Gérard Collomb. Die für Terrorfälle zuständige Staatsanwaltschaft ermittelt.