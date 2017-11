Terrorismus : Terror in New York: Trump will Green-Card-Verlosung stoppen

von dpa

erstellt am 01.Nov.2017 | 14:04 Uhr

Nach der Terrorattacke in New York mit acht Toten will US-Präsident Donald Trump die «Green-Card-Lotterie» abschaffen. Die Verlosung verschafft jährlich bis zu 50 000 Ausländern aus aller Welt einen dauerhaften Aufenthaltsstatus mit Arbeitserlaubnis in den USA. Davon profitieren jedes Jahr auch viele Deutsche. «Der Terrorist kam in unser Land über das sogenannte "Diversity Visa Lottery Program», schrieb Trump auf Twitter. Er wolle stattdessen ein System, dass auf den beruflichen Fähigkeiten der Bewerber basiere.