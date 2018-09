von dpa

10. September 2018, 01:50 Uhr

Der ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat zum dritten Mal nach 2011 und 2015 die US Open gewonnen. Er siegte im Finale 6:3, 7:6, 6:3 gegen Juan Martin del Potro. Del Potro verpasste damit seinen zweiten Triumph in New York nach 2009. Djokovic erhält 3,8 Millionen Dollar Preisgeld, del Potro bekommt 1,85 Millionen Dollar.