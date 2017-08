Tennisspielerin Julia Görges hat das Finale in Washington gegen die Russin Jekaterina Makarowa mit 6:3, 6:7, 0:6 verloren. Damit konnte die 28-Jährige aus Bad Oldesloe auch das dritte Endspiel in diesem Jahr nach den Final-Niederlagen auf Mallorca und in Bukarest nicht für sich entscheiden.

von dpa

erstellt am 07.Aug.2017 | 02:17 Uhr