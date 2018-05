Wissenschaft : Tausende wollen zur Bestattung von Stephen Hawking

von dpa

10. Mai 2018, 20:17 Uhr

Wegen des großen Interesses an der Beisetzung des Wissenschaftsgenies Stephen Hawking in der Londoner Westminster Abbey werden 1000 Einladungen verlost. Die Asche des Astrophysikers wird dort am 15. Juni bestattet - zwischen den Gräbern des Universalgelehrten Isaac Newton und des Naturforschers Charles Darwin. Bereits einen Tag nach Beginn der Verlosungsaktion hätten rund 12 000 Menschen aus mehr als 50 Nationen teilgenommen, berichtete die britische BBC. Hawking war am 14. März im Alter von 76 Jahren in seinem Haus in Cambridge gestorben.