Extremismus : Tausende wollen gegen Neonazi-Demonstration protestieren

von dpa

18. August 2018, 04:43 Uhr

Mehr als tausend Demonstranten wollen heute in Berlin gegen die jährliche Neonazi-Veranstaltung zum Todestag des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß protestieren. Angemeldet sind im Bezirk Spandau mehrere Kundgebungen und Demonstrationen. Die Neonazis meldeten ihre Demonstration mit 500 Teilnehmern für 12.00 Uhr an. Einige Gruppen der Gegendemonstranten kündigten an, die geplante Strecke der Neonazis wie im vergangenen Jahr zu blockieren. Die Polizei wird mit einem größeren Aufgebot vor Ort sein, um die beiden Lager voneinander fern zu halten.