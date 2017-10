Konflikte : Tausende Menschen demonstrieren für Einheit Spaniens

von dpa

erstellt am 28.Okt.2017 | 13:41 Uhr

Mehrere Tausend Menschen haben in Madrid für die Einheit des Landes demonstriert. In die Fahnen Spaniens gehüllt oder fahnenschwenkend riefen sie «Es lebe Spanien» aber auch «Es lebe Katalonien». Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte offiziell die Amtsgeschäfte des abgesetzten katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont übernommen. Auch die übrigen Mitglieder der nach Unabhängigkeit strebenden Regierung in Barcelona wurden mit der offiziellen Veröffentlichung im Amtsblatt für abgesetzt erklärt. Eine Reaktion aus Katalonien gibt es bisher nicht.