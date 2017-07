G20 : Tausende auf Anti-G20-Demonstration in Hamburg

In Hamburg ist keine Ende der Demos in Sicht: Heute gingen Tausende Demonstranten gegen den G20-Gipfel und für ihr Motto «Grenzenlose Solidarität» auf die Straße. Am Deichtorplatz nahe dem Hauptbahnhof hatten sich laut Polizei rund 15 000 Demonstranten für den Protestzug versammelt, der bis zum frühen Nachmittag auf 22 000 Teilnehmer anwuchs. Die Polizei sprach zunächst von einem friedlichen Verlauf. Befürchtet werden weitere Ausschreitungen. Die Aktion wird vor allem von linken Gruppen und Friedensinitiativen unterstützt, aber auch von Autonomen und Linksextremen.

von dpa

erstellt am 08.Jul.2017 | 14:19 Uhr