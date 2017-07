Parteien : Tauber bedauert Tweet über Minijobber: «So blöd formuliert»

CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat seine als respektlos empfundene Bemerkung über Minijobber bedauert. Er habe das «so blöd formuliert», erklärte Tauber schriftlich in Berlin sowie auf Twitter und Facebook. Tauber hatte gestern als Werbung für das Wahlprogramm der Union und in Abgrenzung von der SPD getwittert: «"Vollbeschäftigung" ist besser als "Gerechtigkeit"». Auf die Nachfrage eines Users «heißt das jetzt 3 Minijobs für mich?» erwiderte Tauber: «Wenn Sie was ordentliches gelernt haben, dann brauchen Sie keine drei Minijobs.» Dafür hatte es Kritik gegeben.

von dpa

erstellt am 04.Jul.2017 | 11:09 Uhr