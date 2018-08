Unfälle : «Tante Ju» stürzt vom Himmel: 20 Tote bei Oldtimer-Flug

von dpa

05. August 2018, 19:22 Uhr

Nur Tage nach der letzten Wartung ist ein Schweizer Oldtimer-Flugzeug mit 20 Menschen an Bord in den Alpen abgestürzt. Es gab keine Überlebenden, wie die Kantonspolizei von Graubünden mitteilte. «Das Flugzeug ist nahezu senkrecht und mit relativ hoher Geschwindigkeit auf den Boden geprallt», sagte Daniel Knecht von der schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle, die Verkehrsunfälle untersucht. Es gab keinen Notruf. An Bord der 79 Jahre alten Maschine vom Typ Junkers Ju-52 waren 17 Schweizer sowie 3 Österreicher. Die Ursache ist noch unklar. Die Hitze könnte ein Faktor gewesen sein.