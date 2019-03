Konflikte : Taliban sehen Fortschritte in Gesprächen mit USA

von dpa

04. März 2019, 07:54 Uhr

Im Ringen um eine politische Lösung des mehr als 17 Jahre langen Konflikts in Afghanistan gibt es den Taliban zufolge kleine Fortschritte. Derzeit verhandeln die Aufständischen mit US-Vertretern in Katar über einen Abzug der internationalen Truppen aus dem Land. Im Gegenzug soll es Garantien geben, dass Afghanistan kein sicherer Hafen für Terroristen wird. Bisher gebe es aber noch keine Einigung auf ein Dokument oder über ein Abkommen. Die USA fordern in den Gesprächen auch eine umfangreiche Waffenruhe.