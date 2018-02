Konflikte : Syrien wirft der US-geführten Koalition «Massaker» vor

von dpa

08. Februar 2018, 20:42 Uhr

Die syrische Regierung hat der von den USA geführten Anti-IS-Koalition Kriegsverbrechen und Terrorunterstützung vorgeworfen. Mit ihrem Angriff auf regierungstreue Truppen habe die Koalition ein «brutales Massaker» veranstaltet, steht in einem Brief des syrischen Außenministeriums an den UN-Generalsekretär und den Präsidenten des UN-Sicherheitsrates. Die Anti-IS-Koalition hatte Truppen von Präsident Baschar al-Assad nach eigenen Angaben in Selbstverteidigung angegriffen. Das US-Militär schätzte die Zahl der Toten nach Angaben des Senders CNN auf mehr als 100.