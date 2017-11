Fußball : Suspendierung vorbei: Aubameyang kehrt in BVB-Kader zurück

von dpa

20.Nov.2017

Pierre-Emerick Aubameyang kehrt in den Kader von Borussia Dortmund zurück. Wie Sportmanager Michael Zorc bestätigte, wird die vor dem Bundesliga-Spiel in Stuttgart ausgesprochene Suspendierung aufgehoben. Damit könnte Aubameyang in der Champions-League-Partie gegen Tottenham Hotspur wieder in der Startelf stehen. Nach einem nicht genehmigten Videodreh auf dem BVB-Trainingsgelände und diversen Verspätungen beim Training war Aubameyang für die Partie beim VfB aus dem Kader gestrichen worden.