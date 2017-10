Kriminalität : Supermarkt-Erpresser: Weitere Ermittlungen nach Festnahme

von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 11:01 Uhr

Nach dem Geständnis des mutmaßlichen Supermarkt-Erpressers arbeiten Ermittler weiter an der Aufklärung des Falles. Wie der Sprecher der Polizei in Konstanz, Markus Sauter, sagte, untersuchen Kriminaltechniker unter anderem den Computer des 53 Jahre alten Verdächtigen. Ob die Gefahr durch vergiftete Lebensmittel nun tatsächlich gebannt ist, lasse sich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Die Polizei geht aber nicht davon aus, dass weitere vergiftete Nahrungsmittel von dem Mann in Umlauf gebracht wurden. Das habe der Tatverdächtige ausgesagt.