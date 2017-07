Konflikte : Südwesten Syriens einen Tag vor Waffenruhe relativ ruhig

Einen Tag vor der von Russland und den USA angekündigten Waffenruhe im Südwesten Syriens ist die Lage in der Region Menschenrechtlern zufolge ruhig. Es gebe aber vereinzelte Luftangriffe der syrischen Regierung, berichtet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Dabei sei ein Kind getötet worden. Die neue Waffenruhe für die Region an der jordanischen Grenze war von den Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump in Hamburg am Rande des G20-Gipfels angekündigt worden. Sie soll am Sonntagmittag (Ortszeit, 11.00 Uhr MESZ) in Kraft treten.

von dpa

erstellt am 08.Jul.2017 | 18:03 Uhr