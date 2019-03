Kriminalität : Suche nach Rebecca in Waldgebiet auch am Wochenende

von dpa

08. März 2019, 22:52 Uhr

Die Suche nach der verschwundenen 15-jährigen Rebecca aus Berlin wird an diesem Samstag in Brandenburg fortgesetzt. Das teilte die Polizei am Abend mit. Man werde erneut mit einer Hundertschaft im Einsatz sein, die Suche konzentriere sich weiter auf das Waldgebiet südöstlich von Berlin, das schon am Freitag durchkämmt worden sei. Man stelle sich darauf ein, die Aktion auch am Sonntag fortzusetzen. Rebecca war am 18. Februar aus dem Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass sie von ihrem Schwager getötet wurde. Er sitzt in Untersuchungshaft.