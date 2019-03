Kriminalität : Suche nach Rebecca - Hinweis führt zu Wald in Brandenburg

von dpa

08. März 2019, 11:31 Uhr

Die Berliner Polizei will ihre Suche nach der vermissten 15-jährigen Rebecca möglicherweise an der Stelle vom Donnerstag fortsetzen. Der genaue Ort und Zeitpunkt für die Suche heute stehe aber noch nicht fest, sagte eine Sprecherin. Das Gebiet bei Kummersdorf in Brandenburg, 50 Kilometer südöstlich von Berlin, käme dafür aber möglicherweise erneut in Frage. Dort hatte die Polizei am Donnerstag wegen eines Hinweises mit einer Hundertschaft, Hunden und einem Hubschrauber einen Wald durchkämmt, aber nichts gefunden.