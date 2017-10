Wetter : Sturm «Nate» an US-Golfküste erwartet

von dpa

erstellt am 07.Okt.2017 | 04:24 Uhr

Nach seinem Zug an Mittelamerika und Mexiko vorbei wird der tropische Sturm «Nate» am Wochenende auf die nördliche Golfküste der USA treffen. Das nationale Hurrikanzentrum der USA erwartete, dass der Sturm sich dann über dem Golf von Mexiko zu einem Hurrikan der schwächsten Kategorie eins aufgebaut hat. «Nate» wird an der Küste mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde erwartet. Die US-Meteorologen gaben für Teile Louisianas, Mississippis und Alabamas eine Hurrikanwarnung heraus.