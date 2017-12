Internet : Ströbele: Snowden soll in Deutschland aussagen

von dpa

27.Dez.2017 | 17:51 Uhr

Der frühere Bundestagsabgeordnete und Geheimdienstexperte Hans-Christian Ströbele hält auch nach Ende des NSA-Untersuchungsausschusses an einer Anhörung von US-Whistleblower Edward Snowden in Deutschland fest. «Wir brauchen ihn als Zeuge hier, er ist unverzichtbarer Zeuge für die Aufklärung», sagte der 78-jährige Grünen-Politiker auf dem Chaos Communication Congress in Leipzig. «Leider sitzt er in Moskau und kann da nicht weg, weil er von den USA bedroht wird mit einer langjährigen Freiheitsstrafe.»