Konflikte : Steudtner zurück in Berlin - Schröder vermittelte

von dpa

erstellt am 26.Okt.2017 | 22:51 Uhr

Nach mehr als dreimonatiger Untersuchungshaft in der Türkei ist der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner nach Berlin zurückgekehrt. Steudtner traf am Abend aus Istanbul kommend in Berlin ein, meldet die dpa. Ein Istanbuler Gericht hatte in der vergangenen Nacht überraschend die Freilassung von Steudtner angeordnet. Jetzt wurde bekannt, dass Altkanzler Gerhard Schröder in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle gespielt hat. Ein Geheimtreffen Schröders mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan im September soll einen Durchbruch gebracht haben.