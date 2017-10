Konflikte : Steudtner weist Terrorvorwürfe in der Türkei von sich

von dpa

erstellt am 25.Okt.2017 | 14:50 Uhr

Der in der Türkei inhaftierte deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner hat vor Gericht die Terrorwürfe gegen ihn zurückwiesen. «Ich habe nie in meinem Leben irgendeine militante oder terroristische Organisation unterstützt», sagte er vor dem Istanbuler Gericht. Steudtner verteidigte sich auf Englisch, eine Übersetzerin übersetzte die Aussagen ins Türkische. Seine Arbeit als Menschenrechtstrainer sei in den vergangenen 20 Jahren stets auf Menschenrechte, Gewaltfreiheit und Friedensbildung ausgerichtet gewesen. Sein Fokus habe zudem auf afrikanischen Ländern gelegen.