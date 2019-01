Bundespräsident : Steinmeiers Rückflug aus Äthiopien verzögert sich

von dpa

30. Januar 2019, 12:55 Uhr

Wegen eines Defekts am Regierungsflieger «Theodor Heuss» kann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nicht wie geplant von Äthiopien nach Berlin zurückfliegen. An dem technischen Problem der A 340 werde mit Hochdruck gearbeitet, hieß es in Addis Abeba. Ursprünglich sollte der Rückflug um 12.50 Uhr starten. Aus dem Präsidialamt hieß es, bei dem Defekt handele es sich um ein «Druckluftproblem», das auf dem Flughafen behoben werden könne. Die rund 55 Personen umfassende Delegation blieb zunächst im Hotel.