Kirche : Steinmeier ruft zu Gestaltung des digitalen Wandels auf

von dpa

20. Juni 2019, 12:43 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an die Gesellschaft appelliert, den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten und ihn nicht nur hinzunehmen. «Wir dürfen den technologischen Fortschritt niemals als monströses Naturereignis ansehen», sagte er in Dortmund beim Evangelischen Kirchentag. Er mahnte eine «Ethik der Digitalisierung» mit Grundregeln für die digitale Moderne an, die einzuhalten seien. Freiheit brauche Regeln und neue Freiheiten brauchten neue Regeln. Ausgangspunkt müsse die Frage sein, wie die Technologie den Menschen dienen könne.