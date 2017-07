Konflikte : Steinmeier für «deutliche Haltsignale» gegenüber der Türkei

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die schärfere Politik der Bundesregierung gegenüber der Türkei begrüßt und Staatschef Recep Tayyip Erdogan scharf kritisiert. Viele, diekooperativ auch mit Erdogan und seiner Partei in den letzten Jahren gearbeitet hätten, würden jetzt verfolgt und ins Gefängnis gesteckt, sagte Steinmeier im ZDF. Und das könne man nicht hinnehmen. Steinmeier begrüßte auch den offenen Brief von Außenminister Sigmar Gabriel an die in Deutschland lebenden Türken. Gabriel hatte ihnen darin die Wertschätzung des Landes ausgedrückt.

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 05:54 Uhr