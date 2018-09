Bundespräsident : Steinmeier erinnert an Weimar

von dpa

07. September 2018, 20:13 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat angesichts rechtsextremer Übergriffe vor einer Verachtung der Demokratie gewarnt und an das Scheitern der Weimarer Republik erinnert. «Wir haben auch Hass erlebt, sogar Gewalt auf offener Straße», sagte er in Berlin vor dem Hintergrund der Ereignisse in Chemnitz. Bei der Eröffnung des Bürgerfestes im Park von Schloss Bellevue verurteilte er, dass Menschen bedroht würden, «weil sie Obdachlosen oder Flüchtlingen helfen, oder weil sie schlicht und einfach den Mund aufmachen». Dagegen müsse die Gesellschaft «Flagge zeigen», sagt er.