Erdbeben : Starkes Erdbeben erschüttert Japan - Keine Tsunamiwarnung

von dpa

07. Juli 2018, 16:17 Uhr

Ein Erdbeben der Stärke 6 hat den Osten Japans erschüttert. Nach Angaben der japanischen Erdbebenwarte lag das Zentrum im Meer in der Nähe der Präfektur Chiba, östlich der Hauptstadt Tokio. Schäden oder Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet, auch eine Tsunamiwarnung gab die meteorologische Behörde nicht heraus. Japan ist eines der am stärksten von Erdbeben gefährdeten Länder der Welt. Erst Mitte Juni starben vier Menschen bei einem Beben der Stärke 6,1 in der westlichen Präfektur Osaka.