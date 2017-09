Wetter : Starker Taifun nimmt Kurs auf Südjapan

Tokio (dpa) – Während in der Karibik und in den USA die Aufräumarbeiten nach dem Tropensturm «Irma» laufen, nimmt ein starker Taifun Kurs auf Japan. Der Wirbelsturm «Talim» könne elf Meter hohe Wellen und Böen von bis zu 216 Stundenkilometern bringen, warnte die japanische Wetteragentur. Der Sturm soll im Laufe des Tages die Miyako-Inseln in Japans südlichster Präfektur Okinawa erreichen. Dort wurde die höchste Alarmstufe ausgelöst. Rund 90 Flüge und 224 Schiffsüberfahrten wurden in der Präfektur gestrichen.

von dpa

erstellt am 13.Sep.2017 | 06:40 Uhr