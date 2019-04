Film : «Star Wars»-Stars stellen Trailer für «Episode IX» vor

von dpa

12. April 2019, 23:48 Uhr

Bis zum Kinostart von «Star Wars: Episode IX» im Dezember müssen sich die Fans noch einige Monate gedulden, aber der erste Trailer gibt nun Einblick in die Fortsetzung der Sternen-Saga. Regisseur J.J. Abrams und Stars wie Daisy Ridley, John Boyega und Oscar Isaac stellten bei der laufenden «Star Wars Celebration»-Messe in Chicago das zweiminütige Video zu «Star Wars 9» mit dem Untertitel «The Rise of Skywalker» vor. Darin kämpft Rey mit einem Lichterschwert in einer riesigen Wüste. Kylo Ren und Finn kommen in den Szenen vor, ebenso Chewbacca am Steuer des Millennium Falken.