Fußball : Stadion in Brasilien leuchtet in Nationalfarben

von dpa

28. März 2018, 02:05 Uhr

Das 1:7 bei der WM 2014 bleibt in Brasilien auch nach dem Sieg in Deutschland unvergessen. Doch am Ort der größten Schmach der brasilianischen Fußball-Geschichte ließen sie sich nach dem 1:0-Sieg der Seleção in Berlin etwas Besonderes einfallen. Nach der kleinen Revanche gegen die DFB-Auswahl leuchtete das Mineirão-Stadion in Belo Horizonte von außen in den brasilianischen Nationalfarben grün und gelb.