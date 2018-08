Fußball : Spekulationen um Boateng-Wechsel zu Manchester United

von dpa

03. August 2018, 03:48 Uhr

An Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng soll nach einem Bericht der «Bild» auch Englands Rekordmeister Manchester United Interesse haben. Der 29-Jährige solle bei Trainer José Mourinho ganz oben auf der Wunschliste stehen. Eigentlich war Boateng zuletzt mit Frankreichs Meister Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht worden. Bayern Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte erst vor wenigen Tagen über das Interesse der Pariser an Boateng berichtet. Boatengs Vertrag in München läuft noch bis 2021.