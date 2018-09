Bundestag : SPD: Seehofer «Vater von reichlich Problemen»

von dpa

06. September 2018, 11:23 Uhr

SPD-Politiker haben Äußerungen des CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer, der die Migrationsfrage als «Mutter aller politischen Probleme» in Deutschland bezeichnet, scharf kritisiert. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil warf Seehofer auf Twitter «rechtspopulistisches Gequatsche» vor. «Wenn ich das Foto sehe, frage ich mich, ob man hier nicht den Vater von reichlich Problemen sieht», schrieb Klingbeil. SPD-Vize Ralf Stegner schloss sich einer Rücktrittsforderung für den Fall an, dass Seehofer nicht mehr Innenminister aller Menschen in Deutschland sein könne.