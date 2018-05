Leute : SPD-Finanzminister Scholz: Bin privat eher großzügig

von dpa

20. Mai 2018, 02:00 Uhr

Politisch gilt Bundesfinanzminister Olaf Scholz als strenger Kassenwart - seinem privaten Umfeld gegenüber ist er eigenen Angaben zufolge aber kein Knauserer. Er sei eher großzügig, sagte der SPD-Politiker der «Bild am Sonntag». «Wenn wir mit Freunden essen gehen, wird die Rechnung im Restaurant nicht geteilt.» Mit seinem beruflichen Ausgabeverhalten dagegen steht er in seiner Partei zunehmend in der Kritik: Einige Sozialdemokraten werfen ihm vor, eine zu strenge Sparpolitik zu betreiben.