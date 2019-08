Leute : Spaniens Ex-König Juan Carlos wegen Herz-OP im Krankenhaus

von dpa

24. August 2019, 12:56 Uhr

Der spanische Altkönig Juan Carlos ist seit Freitagabend wegen einer geplanten Operation am Herzen in einem Madrider Krankenhaus. Der 81-Jährige grüßte bei seiner Ankunft an der Klinik freundlich die anwesenden Journalisten und sagte: «Wir sehen uns, wenn ich wieder herauskomme». Nach Medienberichten war nach Routineuntersuchungen im Juni beschlossen worden, für Ende August die OP anzusetzen. Was genau dem Ex-Monarchen fehlt, wurde nicht offiziell bekannt. Das spanische Fernsehen zitierte Krankenhausquellen, wonach er sich einer Bypass-Operation unterzieht.