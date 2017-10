Wetter : Sonnig und warm dank «Tanja» - Goldener Oktober geht weiter

von dpa

Viel Sonne und Temperaturen über 26 Grad: «Tanja» beschert vor allem der Mitte und dem Süden Deutschlands auch in den nächsten Tagen schönes Herbstwetter. Im Norden ist die Bewölkung zwar zeitweise dichter, doch auch dort bleibe es weitgehend trocken. Örtlich bis zu 26 Grad in der Spitze erwartet der Deutsche Wetterdiesnt. Die Nächte sind recht kühl, aber weitgehend frostfrei. Viel ungemütlicher wird es in Irland und auf den britischen Inseln. Dort könnte ab übermorgen Hurrikan «Ophelia» wüten.