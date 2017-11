Parteien : Sondierungen in Berlin: Jamaika-Partner zuversichtlich

von dpa

erstellt am 11.Nov.2017 | 06:07 Uhr

Nach langem Gerangel starten die vier Jamaika-Parteien optimistisch auf die Zielgerade ihrer Sondierungen. So sagte beispielsweise CSU-Chef Seehofer sagte, er sei mit der Woche «sehr zufrieden». Aber in der dritten Sondierungsphase kommende Woche stehe noch ein «Berg von Problemen» vor den Unterhändlern. Am Sonntag wollen die Verhandlungsführer über Themen für mögliche Koalitionsverhandlungen entscheiden. Beim Treffen der Parteispitzen soll es dann unter anderem ums Geld und ums Klima sowie um die Migration gehen.