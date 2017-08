Gesundheit : Skandal um niederländische Gift-Eier

Der Skandal um verseuchte Eier aus den Niederlanden weitet sich aus. Das giftige Insektizid Fipronil wurde auch in mindestens fünf deutschen Betrieben benutzt, wie das niedersächsische Landwirtschaftsministerium mitteilte. In einem Betrieb wurden Spuren des Stoffes in den Eiern gefunden. In den Niederlanden wurde Fipronil in den Eiern von weiteren 17 Geflügelbetrieben nachgewiesen. Belastete Eier wurden nicht nur nach Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen geliefert, sondern möglicherweise auch nach Bayern, Hessen und Bremen.

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 20:51 Uhr