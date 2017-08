Gesundheit : Skandal um niederländische Gift-Eier breitet sich aus

Der Skandal um verseuchte Eier aus den Niederlanden weitet sich aus. Das giftige Insektizid Fipronil war auch in mindestens fünf deutschen Betrieben benutzt worden, teilte das niedersächsische Landwirtschaftsministerium mit. In einem Betrieb waren Spuren des Stoffes in den Eiern gefunden worden. In den Niederlanden wurde Fipronil in den Eiern von weiteren 17 Geflügelbetrieben nachgewiesen. Die Behörden warnen vor dem Verzehr von belasteten Eiern. In zu hoher Dosis könne das Mittel Leber, Nieren und Schilddrüse schädigen.

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 16:10 Uhr