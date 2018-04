Kriminalität : Sieben Tote und 17 Verletzte bei Meuterei in US-Gefängnis

von dpa

16. April 2018, 15:09 Uhr

Bei einem stundenlangen Häftlingsaufstand in einem Hochsicherheitsgefängnis im US-Staat South Carolina sind nach offiziellen Angaben sieben Gefangene getötet worden. 17 Häftlinge seien in Bishopville verletzt worden, erklärte die Gefängnisbehörde von South Carolina. Erst in der Nacht zum Montag sei die Lage wieder unter Kontrolle gewesen. Aufseher oder Polizisten seien nicht beteiligt gewesen, erklärte ein Behördensprecher. Es soll sich um Kämpfe rivalisierender Gefangenen-Gruppen gehandelt haben.