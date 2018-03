Brände : Sibirische Region setzt Flaggen auf Halbmast

von dpa

27. März 2018, 03:56 Uhr

Die Oblast Kemerowo trauert. Auf Anordnung von Gouverneur Aman Tulejew gilt in der sibirischen Region im Kusbass ab heute dreitägige Trauer - zum Gedenken an die Todesopfer des Großbrandes in dem Einkaufszentrum «Winterkirsche» vom Sonntag. Auch die Hafenstadt Wladiwostok verkündete aus Solidarität mit den Opfern eine dreitägige Trauer. Bei der Katastrophe starben insgesamt 64 Menschen, unter ihnen möglicherweise rund 40 Kinder, wie die Agentur Interfax berichtete. Bei der Suche nach der Brandursache kursierten Berichte über mangelhaften Brandschutz.