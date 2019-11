Leute : Serienschauspieler Brian Tarantina gestorben

von dpa

03. November 2019, 22:58 Uhr

Der Schauspieler Brian Tarantina ist tot in seiner New Yorker Wohnung aufgefunden worden. Ein Polizeisprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur einen entsprechenden Einsatz im Stadtteil Manhattan. Die Todesursache des Medienangaben zufolge 60-Jährigen müsse durch eine medizinische Untersuchung ermittelt werden. Tarantina war zuletzt vor allem für seine Rolle in der Serie «The Marvelous Mrs. Maisel» bekannt. Er spielte auch in Serien wie «Gilmore Girls» und «Law & Order» mit.