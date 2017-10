Konflikte : Separatisten rufen zu Demo vor Barcelonas Parlament auf

von dpa

Die Katalanische Nationalversammlung, der Dachverband mehrerer Hundert separatistischer Bürgerinitiativen, hat für morgen zu einer Demonstration für die Unabhängigkeit der Region aufgerufen. Die Anhänger der Abspaltung sollen sich demnach um 18.00 Uhr vor dem Parlamentsgebäude versammeln, in dem zu dieser Zeit der Chef der Regionalregierung, Carles Puigdemont, eine Rede halten will. Bei einem von der Justiz in Madrid verbotenen Referendum hatten sich mehr als 90 Prozent der Teilnehmer für die Trennung von Spanien ausgesprochen. Allerdings hatten nur 43 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt.