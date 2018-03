Leute : Selbstgebaute Rakete: US-Amerikaner schießt sich 570 Meter hoch

von dpa

25. März 2018, 16:45 Uhr

Los Angeles (dpa) - Mit einer selbstgebastelten Rakete hat sich ein US-Amerikaner gut einen halben Kilometer hoch in die Luft geschossen. Ziel der merkwürdigen Aktion: beweisen, dass die Erde flach ist. Mike Hughes - Spitzname «Mad Mike» - hob nach monatelangen Verzögerungen über dem kleinen Ort Amboy in der kalifornischen Mojave-Wüste ab, wie die «Tech Times» berichtete. An zwei Fallschirmen sei der 61-Jährige wieder auf den Boden zurückgekehrt. Bei vorherigen Tests hatte sich «Mad Mike» teils schwere Verletzungen zugezogen. Dieses Mal ging es Hughes nach der Landung recht gut.