Parteien : Seehofer zuversichtlich für entscheidende Sondierungsphase

von dpa

erstellt am 04.Nov.2017 | 10:13 Uhr

CSU-Chef Horst Seehofer hat sich zuversichtlich für die entscheidende Phase der Sondierungen für eine Jamaika-Koalition geäußert. Ziel des geplanten Treffens der Chef-Verhandler von Union, FDP und Grünen am Montag sei, dass man eine Liste mit den besonders wichtigen Punkten haben werde, sagte Seehofer vor gemeinsamen Beratungen von CDU und CSU in Berlin. Er glaube, das Erstellen dieser Liste werde gelingen. Im Laufe der nächsten beiden Wochen seien dann auch große Streitthemen wie Migration und Klima so zu lösen, dass es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu einer Verständigung komme.