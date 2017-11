Parteien : Seehofer rechnet Sonntag mit längeren Schluss-Sondierungen

von dpa

CSU-Chef Horst Seehofer rechnet noch mit längeren Schlussberatungen bei den Jamaika-Sondierungen. «Morgen um 18 Uhr wird die Veranstaltung nicht beendet sein», sagte der bayerische Ministerpräsident nach Gesprächen von Union, FDP und Grünen in Berlin. Es sei «ein Berg von Entscheidungen noch zu treffen», daher wolle er von der Uhrzeit her kein Limit setzen. Grünen-Chefin Simone Peter sagte, Bei den Gesprächen zum Klimaschutz habe es Rückschritte gegeben. Die FDP hatte signalisiert, dass sie möglichst bis Sonntag um 18 Uhr Klarheit über das Ergebnis der Sondierungen haben will.