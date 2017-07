Erdbeben : Seebeben vor Kos versetzt Urlauber in Angst – Zwei Tote

Kos (dpa) – Alptraum im Urlaubsparadies an der Ägäis: Ein starkes Seebeben hat in der Nacht die beliebte Reiseregion in Griechenland und der Türkei erschüttert. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben - mehr als 120 weitere wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Betroffen war vor allem die griechische Ferieninsel Kos. Zwei junge Männer - ein Türke und ein Schwede - wurden von herabfallenden Trümmern der Decke einer Bar getroffen und starben. Das Seebeben löste einen kleinen Tsunami aus, der für Schäden im Hafen von Kos sorgte.

von dpa

erstellt am 21.Jul.2017 | 13:55 Uhr