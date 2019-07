Notfälle : Sechsjähriger Junge in Freizeitbad ertrunken

von dpa

23. Juli 2019, 15:16 Uhr

Ein sechsjähriger Junge ist in einem Freizeitbad in Lippstadt in Nordrhein-Westfalen ertrunken. Ein Bademeister habe das im Wasser treibende Kind entdeckt, teilte die Polizei mit. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche starb das Kind noch im Schwimmbad. Der Junge sei in einem separaten Schwimmbecken mit 1,40 Metern Tiefe gewesen, heißt es. Ob er schwimmen konnte, war zunächst unklar. Die Eltern, die mit ihrem Kind zusammen im Schwimmbad waren, wurden nach dem Unglück von Notfallseelsorgern betreut.