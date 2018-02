Unfälle : Schwerer Verkehrsunfall - zwei Tote und viele Verletzte

von dpa

04. Februar 2018, 20:50 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Süden Baden-Württembergs sind am Abend mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Sechs weitere seien verletzt worden, einige von ihnen schwer, berichtete ein Polizeisprecher. «Wir müssen befürchten, dass wir die Zahl der Toten nach oben korrigieren müssen.» In den Unfall auf der Bundesstraße 312 im Kreis Biberach waren laut Polizei drei Autos verwickelt. Details zum Hergang lagen am Abend zunächst nicht vor. Auf Bildern von der Unglücksstelle sind völlig zertrümmerte Autos zu sehen.