Luftverkehr : Schweizer Abenteurer will um die Welt fliegen

Der Schweizer Abenteurer Xavier Rosset ist zu einer Weltumrundung mit einem Ultraleichtflugzeug gestartet. In 400 Tagen will der 41-Jährige mehr als 80 000 Kilometer zurücklegen und 50 Länder besuchen. Sein Ziel sei es, Menschen und Kulturen zu treffen und den Planeten unter den verschiedensten Aspekten zu erkunden, sagte Rosset der Schweizer Nachrichtenagentur sda. Das Abenteuer soll bis Herbst 2019 dauern. Im Winter will der frühere Snowboard-Profi jeweils in die Schweiz zurück, um als Freeride-Lehrer zu arbeiten.

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 18:45 Uhr