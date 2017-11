Fußball : Schweiz reicht 0:0 gegen Nordirland für WM-Qualifikation

von dpa

erstellt am 12.Nov.2017 | 20:01 Uhr

Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft fährt zum vierten Mal in Folge zur Endrunde einer Weltmeisterschaft. Drei Tage nach dem glücklichen 1:0-Sieg gegen Nordirland in Belfast reichte den Eidgenossen im entscheidenden Playoff-Duell in Basel ein torloses Remis. Die Mannschaft von Nationalcoach Vladimir Petkovic stand damit als 27. von 32 WM-Teilnehmern fest. Kroatien könnte am späten Abend in Griechenland nach dem 4:1 im Hinspiel als 28. Team nachziehen.