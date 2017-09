Wahlen : Schulz will Politik des Schuldenabbaus fortsetzen

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will im Fall eines Wahlsieges die Sparpolitik von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble fortsetzen und weiter Schulden abbauen. «Ich möchte in vier Jahren irgendwo sein, wo wir weniger Schulden haben», sagte er in der ARD-Sendung «Wahlarena». Genauso wichtig sei es aber, in die Zukunft zu investieren. «Wenn wir nicht investieren, wachsen wir nicht. Und wenn wir nicht wachsen, haben wir keine Einnahmen, um Schulden zu tilgen.» Dies sei sein Programm, sagte Schulz in der Sendung.

von dpa

erstellt am 19.Sep.2017 | 01:42 Uhr